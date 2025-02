Marine Lorphelin aux commandes de l’émission "Prenez soin de vous" ce mardi sur France 5

France 5 diffuse ce mardi soir (21h05) un nouveau numéro de son émission Prenez soin de vous. La présentation n’est désormais plus assurée par Michel Cymes mais par Marine Lorphelin. L’ancienne Miss France, aujourd’hui médecin généraliste après des études à Lyon, est aux commandes de l’émission de santé pour la première fois.

Ce numéro abordera l’hypertension qui touche 17 millions de personnes en France. "Une aventure médicale et scientifique pour apprendre à faire baisser naturellement l’hypertension", peut-on lire dans le résumé de l’émission. Marine Lorphelin va ainsi accompagner durant trois mois Josiane, 64 ans, Frédérique, 37 ans, et Emmanuel, 56 ans, tous atteints d’hypertension. La médecin généraliste va notamment leur donner des conseils avec l’aide de spécialistes pour faire face à cette maladie chronique restant la première cause des accidents vasculaires cérébraux.

Ce sera en tout cas une première en solo à la présentation de Prenez soin de vous pour Marine Lorphelin qui avait déjà eu l’occasion de co-présenter « Les Extraordinaires » aux côtés de Christophe Dechavanne et d’être chroniqueuse dans le Magazine de la santé et Télématin. "La production m’a fait cette proposition, sur recommandation de Michel (ndlr Cymes). Je n’ai pas hésité. Je n’accepte que des projets médiatiques qui concernent la santé, et c’est une émission axée sur l’accompagnement des participants ayant de vraies problématiques. On leur propose des solutions avec un panel d’experts et un suivi. Cela permet de vulgariser des sujets de santé", a notamment expliqué à TV Mag Marine Lorphelin.