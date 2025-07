"On vous vend du rêve !" : le coup de gueule de Marine Lorphelin contre le détournement de son image par l’intelligence artificielle

"Vous avez certainement vu passer ces vidéos et je dois vous en parler, je n’en peux plus." Telles sont les premières phrases de Marine Lorphelin dans un post publié ce lundi où elle dénonce le détournement de son image par l’intelligence artificielle.

Cela fait suite à la diffusion de vidéos générées par l’IA faisant la promotion de compléments alimentaires douteux. "On transforme mon visage et ma voix pour vous vendre des compléments alimentaires ou des produits miraculeux, soi-disant pour améliorer tel ou tel état de santé. Jamais je ne ferai la promotion d’aliments miracles ni de produits dont les effets n’ont pas été prouvés scientifiquement", déclare celle qui est aujourd’hui docteure après des études de médecine, notamment réalisées à Lyon.

"On utilise mon image à mauvais escient, ça me porte préjudice, et surtout ça peut vous porter préjudice pour votre santé et pour votre porte-monnaie parce que ces produits coûtent souvent très cher", poursuit Marine Lorphelin qui appelle ses nombreux abonnés à la prudence. "Un conseil, prenez le temps de bien regarder parce qu’en fait sur ces vidéos, on voit que le bas de mon visage a été modifié (…), et on entend que ce n’est pas ma voix", assure-t-elle. "Faites attention à ce que vous voyez, l’IA fait des ravages notamment quand il s’agit de votre santé. Ne croyez pas aux "produits miracles". On vous vend du rêve ! La santé est un bien précieux, ne consommez pas n’importe quoi", conclut la jeune femme de 32 ans appelant à signaler les vidéos en question.

Marine Lorphelin avait déjà poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde hospitalier.