On a testé à Lyon : l’Hyrox, la nouvelle tendance des salles de sport

Tester un nouveau sport ? Je ne dis jamais non. Si je connaissais le cross-training ou encore le CrossFit combinant fitness et musculation, je n’avais que peu entendu parler de l’Hyrox. J’ai commencé à m’y intéresser quelques jours après une compétition ayant eu lieu au mois d’avril au Grand Palais à Paris. Les images montraient plusieurs milliers de participants plus motivés les uns que les autres à relever le défi de l’Hyrox dont le principe est d’effectuer 8 kilomètres de course à pied avec des exercices musculaires à chaque fin de kilomètre. Vous suivez ?

Alors quand l’enseigne Fitness Park me propose de tester ce sport clairement à la mode, je n’hésite pas une seule seconde. Direction une salle du réseau située dans le 3e arrondissement, plus précisément dans le Crayon, tour incontournable du quartier de la Part-Dieu. La séance se déroule au sein du Burning Park, une salle immersive. Nina est la coach de cette session du soir d’Hyrox. Première chose à lui donner : mon prénom, mon âge et mon poids. Je me vois ensuite remettre une ceinture où se trouve une montre connectée qui va permettre d’avoir en temps réel sur un tableau les pulsations de mon cœur et l’intensité mise dans les exercices sans oublier les calories brûlées. L’échauffement commence avec de la course à pied sur tapis ainsi que des montées et des descentes sur une box. Pour le moment ça va. Je reste dans la zone verte sur le tableau.

Les choses sérieuses commencent maintenant avec des exercices de 2 minutes bien précis parfois sur des machines qui méritent quelques explications. On retrouve notamment le SkiErg reproduisant les mouvements du ski de fond, le wall ball qui consiste à lancer une balle plus ou moins lourde contre un mur, le Farmer Carry qui n’est autre qu’une marche avec des poids dans chaque main sans oublier du sprint sur tapis et les traditionnels burpees ainsi que les pompes (sur les genoux en ce qui me concerne). Autant dire qu’avec deux tours de ces différents ateliers, mon cœur s’emballe et passe dans la zone rouge sous les encouragements de Nina, d’une musique entraînante mais aussi des autres participants. La volonté de se dépasser et d’aller au bout du challenge est bien présente avec une ambiance conviviale. La séance de 45 minutes se termine dans la transpiration et la fierté de l’avoir fait. Bilan de ce cours d’Hyrox : près de 400 calories brûlées mais surtout l’envie de recommencer. Déjà accro à la discipline ? Peut-être…

A.D.