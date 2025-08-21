Cette Lyonnaise a lancé une application de rencontre pour les passionnés de CrossFit et d’Hyrox

Vous pratiquez peut-être le CrossFit ? Si ce n’est pas le cas vous avez forcément déjà entendu parler dans votre entourage de cette discipline sportive mêlant intensité, endurance, force athlétique et haltérophilie. Plus récemment, c’est l’Hyrox qui ne cesse de faire parler de lui dans les salles de sport avec au bout une combinaison de course à pied et de fitness.

Une Lyonnaise a décidé de surfer sur cette tendance sportive en lançant Woddy, une application de rencontre pour les passionnés de CrossFit et d’Hyrox. Ancienne monitrice de plongée, Sarah Marmone ne manque pas de vanter les bienfaits de ces deux disciplines. "Je fais du CrossFit depuis à peu près deux ans et ça a totalement changé ma vie physiquement et mentalement", explique-t-elle. C’est d’ailleurs en pratiquant ce sport que la trentenaire a rencontré son compagnon.

"Le CrossFit et l’Hyrox sont des sports très particuliers avec un vocabulaire précis. Il y a un aspect de dépassement de soi, de bienveillance et de communauté. Je voulais partager cette passion et ce mode de vie. J’avais envie de le transmettre au plus grand nombre", poursuit l’entrepreneuse évoquant les origines du lancement de cette application ayant mis un an à voir le jour.

"Je ne voulais pas faire une application de rencontre classique. Sur Woddy, il n’y a pas d’élimination de profil mais un algorithme basé sur un classement positif. On pousse également les athlètes à la rencontre dans la vraie vie et à par exemple faire ensemble des entraînements. Nous sommes une application bienveillante qui casse les codes du dating", résume Sarah Marmone.