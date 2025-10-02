Une Lyonnaise lance le Doctolib des activités sportives

Clara Pichon met d’abord les choses au clair. La jeune femme aime les défis sportifs mais n’est pas coach pour autant. Elle partage ses aventures sur Instagram où elle compte plus de 282 000 abonnés.

Il faut dire que la jeune femme de 27 ans ne manque pas de motivation et de projets. D’abord étudiante en finance à la Sorbonne, Clara Pichon décide finalement de se tourner vers l’entrepreneuriat après la pandémie de Covid-19. Elle se lance dans le chocolat avec d’abord la réalisation de tablettes à la praline rose avant de développer son offre qui trouve son public de gourmand.

Les années passent et d’autres envies naissent. Le sport s’impose progressivement et la première préparation de Clara Pichon à un Ironman rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux. "Je me suis alors dit qu’il y avait quelque chose à faire dans le coaching sportif", explique-t-elle mettant en avant un projet présent depuis un moment dans le coin de sa tête.

Contactée par Hugo Monnet, entrepreneur également désireux de lancer un Doctolib du coaching, la jeune lyonnaise y voit un signe et s’associe avec lui pour monter Koacher. "Notre objectif est de mettre en relation des professionnels du sport avec des sportifs qui veulent faire du yoga, du running, du triathlon, du golf ou encore du tennis. Le but est qu’ils soient bien accompagnés avec des conseils pertinents et parfois des évènements en groupe", explique Clara Pichon. L'application Koacher est officiellement lancée le 22 septembre dernier.

Ce sont en tout une trentaine de disciplines qui sont proposées avec la présence déjà de 2500 coachs sur la plateforme qui se développe actuellement à Lyon, Paris et dans le sud de la France. "L’objectif est à la fois de faire grossir cette base de coachs dans encore plus de sports mais surtout aider les gens qui ont peur de se lancer dans une discipline", insiste l’entrepreneuse.