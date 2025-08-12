Un legging de sport avec sous-vêtement intégré imaginé à Lyon

Une blessure, et même une double blessure, est à l’origine du projet de Camille Chappet. Cette Lyonnaise, passionnée de sport et de psychologie humaine, est la fondatrice de la marque ITHMA proposant des leggings de sport ayant la particularité d’avoir un sous-vêtement intégré.

"J’ai troqué mes shorts contre des leggings", raconte Camille Chappet évoquant des blessures nécessitant à chaque fois de longs mois de rééducation l’éloignant des terrains de basket qu’elle aime tant. C’est là que la jeune femme se rend compte "de la problématique du sous-vêtement pouvant être gênant" à porter avec un legging. Nous sommes en 2020 pendant le confinement. "J’ai laissé mûrir un peu", poursuit-elle.

Le temps passe mais pas l’envie de trouver une solution à ce problème rencontrée par les sportives. En mai 2021, Camille Chappet se rend au parc de la Tête d’Or afin d’interroger les femmes sur le sujet ; plus de 200 acceptent de répondre à un sondage. "Il est ressorti qu’effectivement les femmes étaient dérangées soit parce que le sous-vêtement se voyait esthétiquement parlant ou soit qu’elles n’étaient pas à l’aise avec la démarcation. Il peut parfois irriter, cisailler l’entre-jambe, bouger, rouler ou se déplacer", explique l’entrepreneuse. "En plus de cet inconfort physique ressenti, il y avait des retours sur des répercussions sur la confiance en soi, la motivation, la concentration, les performances et le bien-être en règle générale", ajoute-t-elle. Le projet n’aura jamais autant trouvé de sens pour Camille Chappet qui le baptiste ITHMA signifiant mouvement en grec ancien.

L’année 2022 sera synonyme de travail sur le stylisme, le modélisme ou encore le prototypage avant la commercialisation du premier legging. "L’idée d’ITHMA est d’aider les femmes à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête parce que je pense qu’en se sentant bien on a plus confiance", assure la fondatrice de la marque qui a ainsi imaginé "un sous-vêtement intégré à la structure même du legging". L’entrepreneuse souhaite également mettre en avant une démarche éthique avec des tissus fabriqués en France.

ITHMA entend aujourd’hui se développer et se faire connaitre auprès d’un maximum de femmes lors d’évènements sportifs ou encore de pop-up stores. L’objectif est également d’élargir la gamme avec par exemple une brassière évitant les irritations. "L’idée est de pouvoir trouver des solutions aux problématiques qui ne sont pas encore solutionnées", résume Camille Chappet.

