"Le fonctionnement du corps humain me fascine" : rencontre avec la lyonnaise Céline Roy qui cartonne avec sa méthode

Pouvez-vous déjà nous expliquer en quoi consiste la méthode Céline Roy ?

C’est une méthode de renforcement musculaire qui va utiliser les muscles profonds, du ventre et du dos et qui a la singularité de travailler également sur le lâcher prise et la diminution du stress à travers des exercices de respiration et des exercices sur le nerf vague. On travaille également sur les fascias, le tissu conjonctif dans notre corps, et pour terminer la posture. Ce sont tous ces constituants qui font la méthode Céline Roy.

Comment cette méthode a-t-elle vu le jour ?

Elle est venue au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Je ne me suis jamais mise à mon bureau en me disant que j’allais créer ma méthode. J’étais au départ danseuse classique. Je me suis ensuite formée en Pilates, en yoga, en fasciathérapie et en gyrokinésis. J’ai également fait une formation sur la théorie polyvagale qui concerne le nerf vague. J’ai travaillé à New York et puis au fur et à mesure la gym m’a amenée sur les corps abîmés. J’ai arrêté l’enseignement de la danse pour me consacrer à un travail des patients de médecin généraliste où j’ai travaillé avec des personnes qui avaient des cancers, des maladies de type sclérose en plaques, vraiment des maladies assez lourdes, mais aussi des hernies discales, des problèmes d’épaules. Je travaillais également en parallèle avec des adolescents handicapés qui n’avaient pas la parole et pas de motricité mais aussi des athlètes de haut niveau. C’est ce mix-là qui a fait qu’à un moment donné je suis sortie du Pilates traditionnel où j’ai été cherché des infos et des outils pour que ces corps abimés se portent mieux. Je me suis aussi aperçue que cette méthode me faisait énormément de bien à moi et à mon corps qui avait aussi des traumas de danseuse classique. Les réseaux sociaux ont fait que cette méthode a été très ouverte aux femmes à partir de 40-45 ans pour essayer d’améliorer leurs inconforts liés aux bouleversements hormonaux. Aujourd’hui, la méthode s’est élargie avec de plus en plus de jeunes à partir de 25 ans.

Qu’est-ce qui vous plait dans la recherche du fonctionnement du corps humain ?

C’est déjà de soulager. Au-delà de la recherche esthétique, qui est quand même secondaire pour moi, soulager les personnes et les aider à se réapproprier un corps un peu douloureux ou simplement même parfois un corps oublié. Ça me fascine ! Mon parcours a été long. J’ai commencé ma vie professionnelle à 16 ans. Aujourd’hui, j’ai 50 ans et j’ai pu découvrir beaucoup de choses sur le corps à la fois parce que j’étais passionnée par les études scientifiques et j’avais aussi cette chance d’être danseuse pour pouvoir mettre en pratique. A partir de là, il s’agit de donner cette méthode à tout le monde.

Vous avez un studio à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, vous donnez aussi des cours à Paris, vous écrivez des livres, vous faites des vidéos… Quelle est la prochaine étape pour la méthode Céline Roy ?

La prochaine étape est d’ouvrir des franchises sur la méthode Céline Roy. Ça me fait bien envie ce côté de former les professionnels. On va aussi sortir d’autres livres et évidemment il y aura toujours mes programmes avec des vidéos. Pour l’instant, c’est déjà pas mal et ça m’occupe bien !

Votre plus grand rêve avec la méthode Céline Roy ?

Je n’avais pas vraiment anticipé tout ça. Je trouve déjà que je suis très récompensée parce qu’on parle de la méthode Céline Roy comme on parle du Pilates ou du yoga. Au-delà de ma petite personne, c’est une méthode qui fait du bien donc l’objectif est de la délivrer aux plus de personnes possibles pour avoir sa petite part dans le bien-être.

Plusieurs célébrités suivent votre méthode, notamment Carla Bruni, Valérie Trierweiler et Estelle Lefébure. Est-ce qu’il y a une personnalité en particulier que vous aimeriez avoir comme élève ?

Ce que j’aime, c’est améliorer la performance. Peut-être quelqu’un qui fait un super show sur scène type Mylène Farmer. J’ai formé, il y a peu, une professionnelle en chant où on me disait que la méthode l’aidait énormément pour la précision et la force vocale. Une Céline Dion pourquoi pas. Des showgirls comme ça j’aimerais bien !

Quels sont vos conseils pour garder la motivation de bouger au quotidien ?

Je pense qu’il faut activer sa sensorialité tous les jours parce que c’est à travers la sensorialité que le corps va réclamer. La tête ne peut rien faire pour nous. Ce n’est pas quelque chose qui est raisonné d’avoir de la motivation. Je pense que la clé est d’aller stimuler systématiquement et éviter l’anesthésie du corps qui vient avec la vieillesse.

L’alimentation aussi est importante ?

J’en parle moins parce que je ne suis pas experte en alimentation mais c’est évident que c’est un allié puissant quand on veut être en forme. Plus on va mettre des choses fatigantes dans notre corps, moins on aura envie de se bouger. Pour être en forme, il faut aussi bien dormir. Je pense que le corps a besoin de rituels. Le brossage de dents est aujourd’hui intégré pour tout le monde. Il faut que ce soit pareil pour le sport. Cinq minutes ça se prend !

Propos recueillis par A.D.