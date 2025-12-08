"Porter la voix des sportives mères" : une conférence évènement à Lyon

Comment allier grossesse et pratique sportive ? Telle sera la problématique d’une conférence évènement organisée par OL Lyonnes au Groupama Stadium. Le rendez-vous est donné le mercredi 17 décembre à partir de 18h30 avec la présence exceptionnelle de cinq athlètes de haut niveau.

Il sera notamment possible d’écouter les témoignages de la discobole lyonnaise, Mélina Robert-Michon, de l’ancienne footballeuse, Corine Petit, de l’athlète en CrossFit, Carole Castellani, de la basketteuse médaillée de bronze à Tokyo, Valériane Ayayi, et de la championne olympique de handball, Cléopâtre Darleux.

Des experts médicaux et des préparateurs physiques seront également présents pour aborder "sans tabou les enjeux de la grossesse dans le sport : planification, physiologie, bienfaits de l’activité physique et reprise post accouchement".

"Après une première édition 2025 consacrée à l’endométriose, OL Lyonnes poursuit son engagement en faveur de la santé féminine, avec l’ambition d’ouvrir la parole et d’apporter des repères concrets à toutes les femmes, sportives ou non, sur la place du sport durant la maternité", indique le club de football féminin sur son site internet.

Cette conférence se tiendra quelques heures avant la rencontre de Ligue des Champions entre OL Lyonnes et l’Atletico Madrid (21h).

