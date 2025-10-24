On a testé à Lyon : un atelier de tufting

Je ne pensais pas autant aimer. J’ai même déjà envie de recommencer. Tels sont les mots qui résumeraient mon atelier tufting au Studio Bro de Philippine Brochier dans le 7e arrondissement de Lyon. Dès la porte franchie, je me retrouve dans un univers coloré où de nombreuses créations sont mises en avant. Des tapis tuftés de grandes et petites tailles sont à retrouver tout comme des chemises, de la papeterie, des tasses ou encore des bijoux. L’atelier de tufting se situe dans la boutique. Mais le tufting c’est quoi exactement ? "C’est une technique de tissage qui consiste à insérer de la laine sur une toile tendue pour créer des tapis tuftés. En français, c’est le touffetage", m’explique Philippine Brochier. La jeune femme en profite pour m’en dire plus sur son parcours et sa passion pour le tufting. "J’aime voir le tissage au fur et à mesure. C’est satisfaisant. Il y a une grosse mode du tufting depuis ces cinq dernières années", explique celle qui était community manager avant de faire de cette passion son métier. "J’ai commencé par faire des commandes pour des amis et ensuite ça pris de l’ampleur. Je m’y suis mise à fond et aujourd’hui je ne fais que ça", poursuit-elle. Son entreprise voit d’ailleurs le jour en 2021. Depuis, Philippine Brochier vend ses créations, en réalise sur-mesure et organise des ateliers comme celui auquel j’assiste.

Revenons donc à nos fils. Il faut d’abord choisir un dessin et le reporter sur la toile installée pour l’occasion. Ce sera une fleur en ce qui me concerne. Place maintenant au choix des couleurs. Je reste sur du classique. Le milieu sera jaune, les pétales seront blancs et le vert complètera le fond. La prise en main du tufting gun est l’étape suivante. L’utilisation d’un enfile-aiguille est nécessaire pour mettre en place la laine ; la pelote se trouve à nos pieds. Il faut ensuite saisir d’une main la poignée et de l’autre le manche. Le travail peut commencer avec plusieurs choses importantes à savoir : toujours faire des mouvements du bas vers le haut et maintenir une certaine pression du tufting gun contre la toile. La machine est lancée et la sensation agréable. La réalisation prend forme petit à petit en sachant que le résultat est à découvrir de l’autre côté de la toile. Une fois le tufting du dessin terminé, il est temps de procéder aux finitions avec de la colle à mettre au dos du tapis (à faire sécher 8 heures), un coup de tondeuse pour couper, nettoyer et affiner les contours de notre œuvre et faire en sorte que le dessin soit plus net et esthétique. Dernière étape avec une petite pince à épiler pour retirer les derniers fils qui n’ont pas leur place au bon endroit.

Comptez 2 heures pour un atelier classique qui vous coûtera une centaine d’euros avec à la clé un joli souvenir fait à la main à ramener chez vous.