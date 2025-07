On a testé à Lyon : le yoga aérien pour déstresser et soulager le mal de dos

A peine la porte franchie que l’on se sent bien… pour le moment en tout cas. Nous sommes chez Pandi Panda Yoga à Villeurbanne, un lieu imaginé et ouvert au début de l’année 2025 par Miora qui nous donne le cours de yoga aérien du jour. Nous sommes huit femmes ; certaines sont déjà venues tandis que d’autres découvrent cette pratique. Petit soulagement. Je ne suis pas la seule à être novice en la matière. Miora nous rassure. Le yoga aérien est adapté à toutes et à tous sans restriction d’âge et sans niveau recommandé (en l’absence de contre-indications). Il y a bien sûr des tapis mais surtout des tissus suspendus au plafond qui vont nous permettre de réaliser des postures ayant l’objectif de nous détendre et de décompresser notre colonne vertébrale. On est sur une pratique « fun » du yoga… et on va rapidement l’expérimenter.

Pour commencer, Miora nous encourage à découvrir notre tissu. On le secoue, on tourne autour, on l’ouvre… Bref, on s’échauffe. L’heure est venue de s’assoir dedans. La sensation est agréable comme une balançoire. On s’allonge également. Là aussi, difficile de ne pas se relaxer et de profiter de cette position allongée accompagnée d’une musique douce et apaisante. Les mouvements s’enchaînent. Assise dans le hamac, debout avec les mains enroulées autour, le pied dedans pour étirer les autres parties du corps. C’est sportif et ça demande surtout de lâcher-prise. Pas évident pour moi ayant l’habitude des sports plus cardio… Je m’accroche et le plus dur reste à venir. Il est temps d’essayer des positions inversées. Vous avez bien lu… Après de nombreux efforts et beaucoup d’aide de Miora, je parviens à réussir. Petite fierté personnelle de me retrouver… à la verticale la tête en bas et les jambes accrochées au tissu. Par contre, le sang me monte vite à la tête et un léger tournis me saisit quand je repasse à l’endroit. C’est normal. Le corps doit s’habituer. La prochaine fois sera plus facile…La séance d’une heure environ s’achève par un temps de relaxation dans le hamac. Le bonheur, après avoir quand même bien transpiré. On s’endormirait presque…

Bilan de ce premier cours de yoga aérien (qui devrait faire du bien à mon dos) : je suis clairement sortie de ma zone de confort et j’ai apprécié l’expérience même si ce fut difficile. Rien n’est impossible en tout cas. Pourquoi pas recommencer en étant encore plus détendue. Le yoga aérien n’est pas la seule discipline enseignée par Miora qui donne également des cours de yoga paddle. On teste quand ?