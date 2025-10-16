Mayane va retrouver Christophe Licata (Danse avec les stars) pour un défi insolite à Lyon

Danser pour la bonne cause. Tel sera le mot d’ordre de la comédienne villeurbannaise Mayane et du danseur Christophe Licata dans quelques semaines à Lyon. Le duo a en effet annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux être les ambassadeurs de l’évènement Danse en cœur qui se déroulera les 15 et 16 novembre du côté de H7 dans le quartier de Confluence.

Le principe ? Les équipes mobilisées à cette occasion vont danser 24h sans s’arrêter dans le but de récolter des dons reversés à l’association Prête moi tes ailes qui accompagne les familles touchées par la trisomie 21. Mayane, qui sera prochainement à l'affiche d'un prochain épisode de la série Joséphine ange gardien, et Christophe Licata feront partie de la Team Diamant, surnom qu’ils se donnaient lors de la dernière saison de Danse avec les stars au cours de laquelle le couple avait été éliminé aux portes de la finale.

"On vous aime et on vous dit à très très bientôt", déclare le duo dans une vidéo évoquant ce "défi fou".