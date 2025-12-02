People

Danse avec les stars : le nouveau défi de Laure Manaudou

Danse avec les stars : une célèbre nageuse née à Villeurbanne rejoint le casting de la nouvelle saison - DR

L’ex-nageuse née à Villeurbanne s’apprête à vivre une toute nouvelle aventure.

La saison 15 de Danse avec les stars se prépare. L’émission de TF1 fera son grand retour au premier trimestre de l’année 2026 et le casting commence à se dévoiler.

On a appris en ce début de semaine la participation de Laure Manaudou. L’ex-nageuse née à Villeurbanne foulera ainsi le parquet de Danse avec les stars comme son frère Florent Manaudou l’année dernière. "Qui sera son partenaire selon vous ?", peut-on lire sur un post Instagram sous lequel les commentaires n’ont pas tardé.

"Et ça… J’achète", a d'ailleurs commenté Florent Manaudou. "WOW !!!! Super ! Bienvenue dans l’aventure", a également déclaré Jean-Marc Généreux, juré de l’émission.

Nos confrères du Parisien ont aussi annoncé un autre nom au casting pas officiellement confirmé. Il s’agit d’Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, qui s’apprête à rendre sa couronne ce samedi 6 décembre. D’autres personnalités pourraient sont également pressenties : Stéphane Bern, Anny Duperey ou encore Philippe Lellouche selon le blogueur Clément Garin.

