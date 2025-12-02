La saison 15 de Danse avec les stars se prépare. L’émission de TF1 fera son grand retour au premier trimestre de l’année 2026 et le casting commence à se dévoiler.

On a appris en ce début de semaine la participation de Laure Manaudou. L’ex-nageuse née à Villeurbanne foulera ainsi le parquet de Danse avec les stars comme son frère Florent Manaudou l’année dernière. "Qui sera son partenaire selon vous ?", peut-on lire sur un post Instagram sous lequel les commentaires n’ont pas tardé.

"Et ça… J’achète", a d'ailleurs commenté Florent Manaudou. "WOW !!!! Super ! Bienvenue dans l’aventure", a également déclaré Jean-Marc Généreux, juré de l’émission.

Nos confrères du Parisien ont aussi annoncé un autre nom au casting pas officiellement confirmé. Il s’agit d’Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, qui s’apprête à rendre sa couronne ce samedi 6 décembre. D’autres personnalités pourraient sont également pressenties : Stéphane Bern, Anny Duperey ou encore Philippe Lellouche selon le blogueur Clément Garin.