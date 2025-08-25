Mayane (Un p’tit truc en plus) impressionne lors de sa première participation à Fort Boyard (VIDÉO)

Ce samedi 23 août, France 2 diffusait un nouvel épisode de Fort Boyard. Le célèbre jeu d’aventure accueillait l’équipe de l’ancienne Miss France Camille Cerf au profit de l’association Les Bonnes Fées. La reine de beauté a notamment pu compter sur le soutien de la jeune comédienne Mayane révélée par le film Un p’tit truc en plus.

Accompagnée de son partenaire de Danse avec les Stars Christophe Licata, la jeune femme a fait sensation lors de plusieurs épreuves. A commencer par celle du Flipper où Mayane a escaladé en un temps record (une quarantaine de secondes) une paroi pour aller décrocher une clé à l’aide de l’actrice Léa François. "Tu es celle qui a le mieux réalisé cette épreuve depuis très longtemps", a notamment souligné l’animateur Olivier Minne.

C’est surtout lors de l’épreuve du double-saut de l’ange que Mayane a fait sensation en rassurant Christophe Licata. "Tout va bien ! Tout va bien !", a-t-elle lancé à son partenaire avant de se jeter dans le vide avec lui permettant à l’équipe de décrocher un indice en vue de la salle du trésor. "Je me demandais donc comment elle allait réagir dans le Fort et en fait elle a bluffé tout le monde. J’ai été énormément surpris par ses capacités", a d’ailleurs déclaré Christophe Licata dans une interview à Télé-Loisirs.

A noter que la performance de Mayane et de son équipe aura permis de récolter la somme de 13 344 euros pour l’association Les Bonnes Fées dont le but est de soutenir les femmes touchées par le cancer.