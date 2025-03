La lyonnaise Séraphine Okemba à la conquête du Tournoi des six nations

Coup d’envoi du Tournoi des six nations féminin ce samedi pour l’équipe de France. Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz affrontent l’Irlande pour ce premier match avec l’objectif de marquer le début de la compétition mais surtout de faire aussi bien que les hommes de Fabien Galthié, victorieux de ce même tournoi il y a une semaine.

On retrouve notamment dans l’effectif des Bleues la lyonnaise Séraphine Okemba. Joueuse au LOU depuis 2021, elle a notamment décroché avec l’équipe de France de rugby à 7 l’argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 avant une désillusion lors des JO de Paris l’été dernier où les Françaises avaient terminée à la cinquième place.

"J’adore gagner des titres. Le rugby me permet vraiment d’évoluer au quotidien et de donner le meilleur de moi-même chaque jour. Ma plus grande fierté sera de me dire qu’à un moment donné j’ai été capable de me dépasser et de me donner à 300% au quotidien. Ce qui n’est pas facile tous les jours", confiait-elle à la rédaction de Lyon Femmes à l’occasion de sa nomination dans le palmarès des 25 Lyonnaises qui feront 2025.

"Mon objectif c’est évidemment la Coupe du monde de rugby en 2025 en Angleterre", précisait également la Lyonnaise qui a notamment sorti un album en août dernier intitulé La Saison. Séraphine Okemba sera sans aucun doute l’un des piliers de l’équipe de France féminine pour ce Tournoi des six nations. Coup d’envoi d’Irlande-France ce samedi à 14h.