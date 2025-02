"Continuer à être sur les grands stades de Ligue des Champions" : Margot Dumont est l’une des 25 Lyonnaises qui feront 2025

Les téléspectateurs connaissent bien son visage puisqu’elle couvre les matchs de football européens, notamment la Ligue des Champions. En 2025, Margot Dumont sera toujours en bord de terrain pour vivre les émotions du ballon rond. Un métier que la Lyonnaise de naissance a toujours voulu faire. "A l’âge de 7 ou 8 ans, je disais à mon père que je voulais écrire des articles, créer mon site internet, être ma propre rédactrice en chef. Ce site internet, je l’ai créé à l’âge de 14 ans. Je faisais mes petites interviews. J’allais au centre d’entraînement de l’OL. Je donnais mes cartes de visite et je me suis fait comme ça un réseau. C’est vraiment quelque chose de très précoce", confie-t-elle à la rédaction de Lyon Femmes.

"Le relationnel, le rapport à l’humain et surtout l’aspect émotionnel" sont les choses qui lui plaisent le plus dans cette profession de journaliste sportive. Un milieu majoritairement masculin dans lequel Margot Dumont a su trouver sa place au fil des années. "J’ai pu ressentir le fait d’être une femme à mes débuts. Il a fallu se faire une place, devenir crédible aux yeux du grand public et des acteurs du football. C’est moins vrai aujourd’hui même si nous sommes regardées de manière un peu différente que si on était un homme", explique-t-elle.

"J’espère qu’on va pouvoir poursuivre avec nos clubs français en Ligue des Champions qui nous font honneur cette saison. Je suis très heureuse de couvrir cette Ligue des Champions, surtout la plus belle des compétitions de foot", ajoute Margot Dumont.

Et Lyon dans tout ça ? "Lyon c’est d’abord ma ville de naissance puisque je suis née à la Croix-Rousse. C’est toute ma jeunesse. J’ai joué au football dans tellement de stades ici car j’ai beaucoup joué au foot en étant enfant. Il y a aussi l’Olympique Lyonnais qui a bercé ma jeunesse."