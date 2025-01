Ces Lyonnaises préparent un trek solidaire au Cap-Vert pour la prévention du cancer du sein

"Ça va être un défi physique mais on le fait pour la bonne cause." Des Lyonnaises seront au rendez-vous du Rose Trip Cap-Vert qui aura lieu du 8 au 14 mai prochain. Ce trek d’orientation 100% féminin et solidaire proposera aux participantes un parcours quotidien d’une quinzaine de kilomètres durant quatre jours. Une façon de repousser ses limites mais pas seulement puisque l’organisateur Désertours soutient différentes associations à cette occasion, notamment dans la lutte contre le cancer à l’exemple du Ruban Rose et de Jeune et Rose. "Ce qui nous motivait c’était la cause derrière", confirme Caroline Girardon. Journaliste à Lyon, elle prendra part à cette aventure avec son amie Angéline MarTin à l’initiative de cette participation en mai dernier.

"Il y avait cette envie de se dire qu’on va prendre du temps pour nous et recharger les batteries", explique Caroline Girardon qui pensera à une personne en particulier lors de ce trek. Sa mère est en effet décédée des suites d’un cancer. "Cette cause me touche personnellement. C’est un bel hommage que j’ai envie de lui rendre car je sais qu’elle aurait aimé ce projet. Elle ne se plaignait jamais durant son traitement et elle avait pourtant toutes les raisons de le faire. C’était une combattante", confie-t-elle.

"Le message est simple. Aujourd’hui, il y a 1 femme sur 8 qui va développer un cancer du sein au cours de sa vie. L’objectif à travers ce trek est de s’engager et de sensibiliser", poursuit Caroline Girardon. Les Lyonnaises ont d’ailleurs fondé une association pour ce Rose Trip Cap-Vert. Les Seinté MiLionnes vont s’entraîner dans les prochaines semaines mais surtout récolter des fonds afin de soutenir un maximum d’associations pendant mais aussi après la course. "C’est un projet qui a du sens mais qui demande de l’investissement", précise la journaliste lyonnaise. "Je serai contente d’avoir fait ça une fois dans ma vie", conclut-elle.

Un concert caritatif organisé par les SeintéMiLionnes aura lieu le vendredi 11 avril à la salle des fêtes de Condrieu avec l’objectif de vendre 600 places. Une cagnotte participative a également été lancée.

A.D.