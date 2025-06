"Il m’a sauvée moi et la petite fille dans mon ventre" : en pleine grossesse, Marie-Claire a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer du rein

Il y a bientôt quatre ans, sa vie bascule lorsqu’on lui apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du rein.

"Le 26 avril, j’avais rendez-vous pour une échographie de datation, c’était mon premier rendez-vous médical, où j’allais savoir si tout allait bien se passer. L’échographe a le réflexe de regarder au niveau de mes reins et là, je vois son regard s’assombrir. Elle me demande si j’ai des antécédents de kystes, je réponds que non. Je connaissais ce regard et au fond de moi, je me suis dit, ah ça pue !".

Après avoir décelé quelques kystes, les médecins lui ont prescrit une IRM. Quelques mois plus tard, elle passe cet examen accompagnée de son mari. Mais en sortant, elle le voit déjà installé dans la salle avec la radiologue. Cette dernière l’invite à rentrer et ferme la porte derrière elle.

"Je lui demande ce qu’il se passe, et elle me dit : je vais employer un terme assez barbare, vous avez une forte suspicion de néphroblastome. C’est un cancer du rein qui se développe chez l’enfant, mais qui est assez rare chez l’adulte. En état de choc, je regarde mon mari, je lui demande : est-ce que je vais mourir ? Il me répond que non. Là, la radiologue me regarde et me dit : je ne peux pas vous dire".

"Enceinte de 3 mois et demi, mon monde s’est effondré, le sol s’est dérobé sous mes pieds"

Puis tout s’est enchaîné très vite pour la future maman qui a été admise à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon pour différentes analyses, dont celle du foie, du rein… Après plusieurs allers et retours à l’hôpital, diverses interventions, les médecins ont réussi à lui déceler une masse cancéreuse d’une quinzaine de centimètres au niveau du rein.

"Durant mon traitement, tous les médecins ont voulu mettre un terme à ma grossesse. J’avais déjà perdu un enfant lors d’une précédente grossesse, il était hors de question d’y mettre fin !"

"Mes deux anges"

Deux médecins ont pris le dossier de Marie-Claire, le docteur Maillet (oncologue) et le professeur Badet aux Hospices Civils de Lyon (HCL) de Edouard Herriot.

"Le professeur m’a sauvée la vie. Il est diacre donc pour moi qui suis croyante, je lui ai demandé de bénir tous ses instruments, mais surtout de sauver ma petite fille parce que moi, je savais que j’allais être sauvée. Il m’a serré le coude très fort avant de m’endormir et puis il a sauvé ma petite fille. C’est devenu un homme très important dans ma vie et c’est lui qui a baptisé Gloria peu après. La boucle était bouclée".

Aujourd’hui, sa fille est âgée de 3 ans et demi et sa mère se porte en pleine forme. Suivie malgré tout par les médecins, cela fait aujourd’hui 4 ans qu’elle a surmonté la maladie.

"Avant, j’étais une personne très stressée, à toujours faire passer les autres avant moi, et en fait je pense aujourd’hui qu’il faut vraiment s’écouter. Je ne me suis pas suffisamment écoutée, notre corps nous envoie des signaux, il faut juste savoir les entendre. Votre propre personne, c’est votre propre priorité."