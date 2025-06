"Elle est partie en accord avec elle-même" : la coach sportive lyonnaise Yanary Befort est décédée

"Nous annonçons le grand voyage de Yanary Yanou alias Yanoushka avec douceur et émotion." C’est sur le compte Instagram de Yanary Befort que ses proches ont fait part de la triste nouvelle il y a quelques jours.

La coach sportive, suivie par plus de 60 000 personnes sur Instagram, est décédée le dimanche 1er juin des suites d’un cancer colorectal à l’âge de 32 ans. "Elle tenait à remercier chaque personne du fond du cœur et à transmettre un dernier message qu’elle jugeait essentiel. Celui de la vie, de sa beauté fragile, de l’importance de s’émerveiller des petites choses, de ces instants simples qu’on oublie parfois de vivre. Elle nous rappelait que rien n’est plus précieux que la présence, que l’amour se cache souvent dans les détails. Comme elle le disait souvent, c’est important de regarder la vie lentement, de ralentir le temps", peut-on également lire dans le post consacré à sa disparition sur Instagram.

Yanary Befort était originaire de la région lyonnaise. C’est d’ailleurs là qu’elle avait commencé à donner des cours de fitness. La jeune femme ne manquait pas de partager son combat contre la maladie dans des vidéos où elle recevait de nombreux messages de soutien.