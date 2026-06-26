Pépins de raisins, mélasse, noyaux d’abricot… Autant de déchets qui sont bien souvent mis à la poubelle. Mais pas pour Ensème. À l’occasion du lancement de son nouveau Fluide Hydratant Désaltérant, nous avons rencontré Christelle de Châlus, fondatrice de cette marque lyonnaise de cosmétiques bio, sensoriels et upcyclés. Entre innovation et engagement environnemental, la créatrice nous dévoile les coulisses de son univers. Rencontre.

La rédaction : Petite présentation…

Christelle de Châlus : Je suis née en Haute-Savoie, au cœur des montagnes, entourée de nature et de la force des éléments. J’ai ensuite travaillé dans de grands laboratoires et groupes parisiens, notamment chez Clarins et LVMH. J’ai voulu réunir ces deux univers : la technicité du laboratoire et la puissance des ingrédients naturels, pour créer une cosmétique bio à la fois performante et sensorielle.

La rédaction : Le nom Ensème est particulièrement évocateur. Quelle est sa signification ?

Christelle : Ensème signifie « Ensemble, on s’aime ». C’est une invitation à prendre soin de soi tout en prenant soin du monde qui nous entoure. Je suis convaincue que nous pouvons construire ensemble une consommation plus responsable. C’est cette conviction qui a donné naissance à la marque.

La rédaction : Quels sont les produits qui composent la gamme ?

Christelle : Aujourd’hui, la gamme compte quatre soins visage, conçus autour des gestes essentiels d’une routine beauté efficace. Nous commençons avec le Baume Nettoyant Démaquillant, un véritable deux-en-un. Nous accordons une grande importance à l’expérience sensorielle : sa texture crémeuse se transforme en un lait onctueux au contact de l’eau. Son parfum gourmand mêle les notes réconfortantes de lait de figue et de coco. Nous proposons également le Sérum Infusé Éclat, enrichi en bakuchiol et en vitamine C. C’est aussi un excellent exemple de notre démarche d’upcycling. Nous revalorisons des résidus végétaux qui seraient autrement jetés, comme des noyaux, des pépins ou certaines parties de fruits et légumes. Dans ce sérum, nous utilisons notamment la peau de poivron rouge, naturellement riche en antioxydants bénéfiques pour la peau. Sa teinte légèrement rosée en est d’ailleurs le reflet. La gamme comprend également une Crème Pro-Collagène, enrichie en peptides, qui aide à lisser et raffermir la peau. Enfin, notre grande nouveauté est le Fluide Hydratant Désaltérant.

"Là où certains voient un résidu, nous voyons un trésor".

La rédaction : Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau fluide ?

Christelle : Ce soin est formulé à partir de melon bio de Provence upcyclé. Nous revalorisons des melons qui n’auraient pas été exploités autrement afin d’en extraire tous les bienfaits pour la peau. Nous l’avons associé à de l’acide hyaluronique dans une texture particulièrement légère et fluide. L’objectif est d’apporter une hydratation intense tout en laissant un fini frais et confortable, idéal au quotidien.

La rédaction : L’upcycling semble être au cœur de votre démarche.

Christelle : Absolument. Là où certains voient un résidu, nous voyons un trésor. Nous cherchons à valoriser au maximum les ressources végétales avant qu’elles ne soient écartées des circuits de production. C’est une façon de limiter le gaspillage tout en révélant des ingrédients aux propriétés remarquables pour la peau.

La rédaction : Où peut-on retrouver les produits Ensème aujourd’hui ?

Christelle : Principalement en pharmacie. Nous sommes présents dans une soixantaine de pharmacies à ce jour. Nos produits sont également disponibles sur notre e-shop, où l’on peut retrouver l’ensemble de nos points de vente partenaires.

La rédaction : Pour conclure, que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

Christelle : De continuer à semer, ensemble, pour un monde meilleur.