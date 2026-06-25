Cette célèbre enseigne de prêt-à-porter féminin va faire son grand retour

Une bonne nouvelle en ces temps de crise pour le prêt-à-porter. La marque Naf Naf s’apprête à faire son grand retour. De quoi ravir les nostalgiques de l’enseigne de prêt-à-porter féminin reprise partiellement en août dernier par le groupe Beaumanoir.

Le rendez-vous est donné dès le 9 septembre prochain. Il sera de nouveau possible d’acheter des vêtements Naf Naf dont le slogan parlait d’un "grand méchant look". Les clientes devront se rendre à La Halle qui compte aujourd’hui 339 magasins en France. Plus de 400 références seront proposées pour ce retour avec bien sûr du prêt-à-porter mais également des chaussures, des accessoires et de la lingerie. Quatre thématiques seront mises en avant : "âme sœur", "back to the city", "urban soft" et "hiver boho".

"Nouvelle identité, prix repositionnés et retour à une mode quotidienne : cette relance marque un retour aux sources pour une marque iconique des années 90", annonçait il y a quelques jours dans un communiqué Beaumanoir parlant également d’une "attention particulière pour le confort et la durabilité" avec des pièces colorées et des prix très accessibles.

Où pourra-t-on donc retrouver la marque Naf Naf à Lyon et dans le Rhône ? Les futures clientes auront de quoi faire puisque La Halle compte plusieurs magasins, notamment à Tassin-la-Demi-Lune, à Saint-Priest, Champagne-au-Mont-d’Or, Bron, Rillieux-la-Pape, L’Arbresle, Craponne, Meyzieu ou encore Givors.

A noter cette autre bonne nouvelle pour les fans de mode : Beaumanoir s'apprête également à relancer Jennyfer dans ses magasins Vib's...