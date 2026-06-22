La villeurbannaise Mayane (Un p’tit truc en plus) nommée ambassadrice de la conférence nationale du handicap

La 7e Conférence nationale du handicap (CNH) se déroulera ce jeudi 25 juin. Présidée par le Président de la République, Emmanuel Macron, cette réunion a comme objectif "de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées". Plusieurs ambassadeurs ont été nommés à cette occasion. C’est le cas de la villeurbannaise Mayane-Sarah El Baze qui n’a pas manqué de partager la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

"Vous pouvez me donner toutes vos questions, je les transmettrai et on va essayer de faire avancer les choses. Merci de m’avoir permis d’être ambassadrice. L’inclusion c’est maintenant", a commenté l’actrice et mannequin révélée par la comédie Un p’tit truc en plus d’Artus.

Une nouvelle façon pour la jeune femme porteuse de trisomie de prouver que tout est possible malgré le handicap. Mayane a notamment sorti avec sa mère Sandrine Thevenon un livre intitulé De l’ombre à la lumière où il est question de "l’histoire pas comme les autres d’une jeune fille devenue aujourd’hui le symbole d’une lutte : faire évoluer le regard de la société sur la différence".