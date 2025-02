Danse avec les stars : une première prestation émouvante pour la villeurbannaise Mayane-Sarah El Baze (VIDEO)

L’émotion était au rendez-vous lors de la première danse de Mayane-Sarah El Baze sur le parquet de Danse avec les stars. Si la saison 14 de l’émission de TF1 a officiellement débuté la semaine dernière, il a fallu attendre ce vendredi soir pour découvrir la première prestation de la comédienne porteuse de trisomie 21.

Avec son partenaire Christophe Licata, la Villeurbannaise a dansé une valse sur le titre A corps perdu de Grégory Lemarchal. Cette première performance a été saluée par le jury avec une moyenne de 26 points sur 40. "Je pense que tu vas faire un parcours incroyable dans Danse avec les stars", a notamment déclaré Chris Marques. Mayane-Sarah El Baze a également eu la surprise de recevoir la visite d’une partie du casting du film Un p’tit truc en plus ayant fait plus de 10 millions d’entrées au cinéma, et dans lequel elle joue le rôle d’une jeune fille coquette. La jeune femme a également reçu trois points supplémentaires lors de l'épreuve de la chorégraphie imposée qui était une salsa.

"Je suis tellement fier de nous ma Mayonce. Tu es un exemple !", a réagi le danseur Christophe Licata sur son compte Instagram. Un message accompagné de plusieurs photos de cette première performance. L’aventure va se poursuivre dès vendredi prochain pour Mayane-Sarah El Baze et les autres candidats de cette saison 14 de Danse avec les stars à l’exemple des footballeurs Adil Rami et Franck Leboeuf, de la chanteuse Lénie Vacher, de l’ancienne Miss France Eve Gilles ou encore du nageur Florent Manaudou.