Danse avec les stars 2025 : Mayane-Sarah El Baze entre en piste

Depuis l’annonce de sa participation à la saison 14 de Danse avec les stars, Mayane-Sarah El Baze n’a cessé de faire parler d’elle. Récemment vue dans le film à succès d’Artus Un p’tit truc en plus, la comédienne de Villeurbanne entend bien faire sensation sur le parquet de la célèbre émission de TF1.

"Personne ne me fait peur", confiait il y a quelques jours Mayane-Sarah El Baze aux caméras de TF1. "J’aime bien travailler. Je vais être perfectionniste", ajoutait-elle. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage également ses répétitions avec son partenaire Christophe Licata avec qui elle apparait déjà très complice.

Mayane-Sarah El Baze sera notamment opposée dans la compétition à la chanteuse Lénie Vacher, au nageur Florent Manaudou, à l’ancienne Miss France Eve Gilles, à l’aventurier Claude Dartois ou encore à l’animatrice de télévision Sophie Davant.

En octobre dernier, la rédaction de Lyon Femmes avait eu l’occasion de rencontrer la jeune femme au CV bien rempli avec une dizaine de films, séries et publicités, dont HPI avec Audrey Fleurot, J’irai au bout de mes rêves et Handigang. "Mon rêve le plus fou serait d’être égérie d’une grande marque", expliquait-elle mettant également en avant sa passion pour la danse partagée sur les réseaux sociaux.

Quelle première danse attend donc la comédienne villeurbannaise ? Réponse ce vendredi soir à partir de 21h10 sur TF1.