"Nous avons gagné bien plus qu’un trophée" : le doux message de Mayane et de Christophe Lica pour la fin de Danse avec les stars

Clap de fin pour la dernière saison de Danse avec les stars. Samedi soir, la finale de cette 14ème saison voyait s’affronter la chanteuse Lénie, le nageur Florent Manaudou et le footballeur Adil Rami. C’est finalement l’ancienne candidate de la Star Academy qui s’est imposée avec son partenaire Jordan Mouillerac. Pour l’occasion, tous les anciens candidats de cette promotion étaient réunis sur le parquet de l’émission de TF1, notamment la villeurbannaise Mayane et son danseur Christophe Licata éliminés lors de la demi-finale.

Ce lundi soir, le couple a publié un message commun touchant sur Instagram afin de conclure cette aventure. "Un immense merci à tous ceux qui ont été à nos côtés durant cette incroyable aventure avec Mayonce ! Bien que cette aventure se termine, nous avons gagné bien plus qu’un trophée : des souvenirs inoubliables et une rencontre indélébile qui a marqué nos vies", peut-on notamment lire.

"Chaque instant partagé et chaque mot de soutien ont illuminé notre chemin. Vous avez été une source de force et d’inspiration, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Même si cette étape est finie, notre histoire continue dans la vraie vie, et nous sommes impatients de vivre de nouveaux moments à vos côtés", conclut le message accompagné d’une vidéo résumant les différentes danses de Mayane et Christophe Licata au cours de cette 14ème saison de Danse avec les stars.