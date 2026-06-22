Le rendez-vous était donné ce week-end du côté de l’aérodrome de Lyon Corbas. Il fallait lever les yeux au ciel pour assister à un record national 100% féminin. Celui de parachutisme freefly réunissant les meilleures parachutistes françaises. "Au-delà de la performance sportive, l’objectif était de promouvoir la pratique féminine et d’encourager plus de femmes à accéder au haut niveau", nous explique la lyonnaise Karine Joly, championne du monde de parachutisme artistique, 13 records du monde à son actif, et organisatrice de ce nouvel événement.

Ce samedi, ce sont donc onze femmes qui ont pris part à ce record de France avec au bout la réalisation de deux figures dans une même chute libre en partant de 4000 mètres la tête en bas. "Pour qu’un record soit validé, il faut que toutes les filles se tiennent la main au même moment. C’est un challenge assez grand", poursuit Karine Joly particulièrement fière de ce nouveau record établi avec Domitille Kiger, Emily Salih, Luciana Gomes, Céline Jung, Eléonore Frequelin, Julie Serra, Anaïs Peyrat, Laure Morille, Marlène Meneghel et Emmanuelle Droneau.

Le dernier record national remontait à l’année 2013 avec 16 femmes ayant réalisé une figure la tête en bas.