"À l’hôpital, c’était compliqué pour les femmes" : Marine Lorphelin revient sur ses années d’étudiante en médecine

Aujourd’hui docteure en médecine, Marine Lorphelin aime parler au quotidien de santé aussi bien à la télévision que sur ses réseaux sociaux. L’ancienne Miss France ne manque d’ailleurs pas de témoigner sur ses études en médecine menées notamment à Lyon. Ce fut une nouvelle fois le cas cette semaine pour le podcast de RTL "Les 1001 vies de…" présenté par Xavier de Moulins.

"Je suis plus fière de mon diplôme de médecin que de ma couronne de Miss France", a notamment déclaré Marine Lorphelin ne reniant pas sa couronne de Miss France 2013. "Cela fait partie de mon histoire et je suis très reconnaissante d’avoir pu grandir grâce à ce titre."

L’ancienne reine de beauté a également été questionnée sur le mouvement #MeTooHôpital. "Je n’ai jamais été agressée, il n’y jamais eu des choses qui auraient mérité plainte ou pénal", a-t-elle assuré. "Néanmoins, j’ai été de comportements complètement inappropriés notamment dans certains milieux où il y avait beaucoup d’hommes. À l’hôpital, c’était compliqué pour les femmes. Pour moi, étant jeune étudiante, j’y passais finalement très peu de temps, c’était ponctuel mais c’était compliqué pour les femmes qui faisaient partie de ces équipes", a notamment confié Marine Lorphelin révélant une expérience choquante. "J’ai été témoin de l’époque où on faisait des touchers vaginaux pendant une anesthésie générale. J’ai déjà vu ces gestes-là donc, oui, ça peut être grave", a-t-elle expliqué.

La docteure en médecine estime cependant que des évolutions positives sont à noter. "Déjà, la libération de la parole a permis aux femmes de dénoncer ce qui se passait", a-t-elle estimé mettant en avant une "féminisation du métier". "Aujourd’hui, il y a de plus en plus de femmes à responsabilité à l’hôpital dans des postes de chef de service, de direction et heureusement. Il faut que ça continue", a conclu Marine Lorphelin.