Le saviez-vous ? La première fête des Mères a été célébrée à Lyon

Cette célébration des mères est née en France dans le cadre d’une propagande nataliste. À la fin du XIXᵉ siècle, la démographie française était en retard par rapport à son ennemi de l’époque, l’Allemagne impériale. Agacés par une énergie française restrictive en matière de natalité, des associations et mouvements populationnistes ont émergé.

C’est ainsi que Prosper Roche, instituteur au village isérois Artas et fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritants, créa une cérémonie en l’honneur des mères de familles nombreuses. Le 10 juin 1906, deux mères de neuf enfants furent récompensées par un prix de 'haut mérite maternel'. Depuis, le village isérois revendique être à l’origine de la Fête des Mères française moderne.

Mais, c’est finalement à Lyon, suite à la Première Guerre Mondiale et à l’influence des États-Unis, que la première Fête des Mères officielle a été célébrée en France. Le colonel de Lacroix-Laval a en effet instauré, le 16 juin 1918, avec l’appui de la ville, une journée pour rendre hommage aux femmes ayant perdu un fils ou un mari dans les tranchées.

Le colonel a été influencé par le Mother’s Day américain pour créer cette journée. Cette Fête des Mères telle qu’on la connait aujourd’hui est née en 1908 et s’est exportée en Europe dans ce contexte de guerre. En mai 1918, le général venu des États-Unis, John Pershing, ordonne de distribuer des cartes postales à tous les soldats sous son commandement le jour du Mother’s Day. Les hommes issus de plusieurs pays européens ont ainsi pu rendre hommage à leur mère et répandre cette fête.

En France, la reconnaissance officielle de la Fête des Mères eut lieu en avril 1926, dans le cadre d’une nouvelle politique nataliste encouragée par la République. Les mères de familles nombreuses étaient encore les femmes mises à l’honneur à ce moment-là. Sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain donne un nouvel élan à cet hommage en incitant chaque citoyen à célébrer la maternité. Ce sera après la seconde guerre mondiale, avec la loi du 24 mai 1950, que la République Française consacrera le dernier dimanche de mai à la Fête des Mères.

Cet hommage donné à la mère a été modernisé au fil des époques. On retrouve ses premières traces dans l’Antiquité. Au printemps, les Grecs célébraient Rhéa, mère des Dieux. Les Romains rendaient quant à eux hommage à leur Déesse Cybèle lors des Matronalia que l’on peut considérer comme étant l’une des premières Fête des Mères de l’histoire.