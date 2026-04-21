Cette marque lyonnaise de prêt-à-porter féminin organise une grande vente de ses anciennes collections

Envie de renouveler votre garde-robe ? Bonne nouvelle puisque la créatrice lyonnaise Nathalie Chaize organise une grande vente des anciennes collections de sa marque de prêt-à-porter féminin. Cette dernière se déroulera ce jeudi 23 avril de 9h à 21h et ce vendredi 24 avril de 9h à 18h au Citywork Le 360 à Dardilly.

A retrouver sur place des tee-shirts, des jupes, des robes, des pantalons, des vestes, des manteaux ou encore des accessoires "à prix très très doux", peut-on lire sur le compte Instagram de la marque lyonnaise. "Préparez-vous à faire de bonnes affaires", est-il également précisé.