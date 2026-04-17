Près de Lyon : ces conjointes de sapeurs-pompiers se mobilisent pour les enfants malades

L’association des Conjointes des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Foy-lès-Lyon-Francheville se mobilise à nouveau pour la bonne cause. Il faut dire que les évènements solidaires et caritatifs sont l’essence même de l’association fondée en 2021 et unique en France.

"On voulait rester dans cet esprit qu’ont les pompiers, cet esprit de fraternité et vers l’autres. Nous créons des événements à l’issue desquels une partie des bénéfices vont à des causes touchant les femmes ou les enfants", nous expliquait dans une précédente interview Isabelle Lafont, l’une des présidentes de l’association des Conjointes des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Foy-lès-Lyon-Francheville.

Le samedi 25 avril, elles se mobiliseront pour l’association Docteur Clown qui veut apporter des sourires et du soutien aux enfants malades à l’hôpital. Un loto géant est ainsi organisé à partir de 19h à la salle de l’Ellipse de Sainte-Foy-lès-Lyon avec de nombreux lots à gagner offerts par les commerçants des deux communes. "Jouer pour offrir des sourires", insistent les conjointes de sapeurs-pompiers.

Plus de 200 personnes sont attendues. Les inscriptions sont encore possibles.