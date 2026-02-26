Ces étudiantes lyonnaises organisent un défilé de mode pour les enfants malades

Elles veulent réaliser "le plus beau défilé de l’année". Onze étudiantes en 2ème année de BUT techniques de commercialisation à l’IUT Lyon 1 sont mobilisées depuis plusieurs mois pour un évènement pas comme les autres qui se déroulera le vendredi 6 mars à la salle de la Ficelle dans le 4e arrondissement de Lyon.

Membres de l’association Défile & Rêve, les jeunes femmes organisent ce défilé de mode caritatif depuis plusieurs mois. "L’art de briller" ; tel est le thème du show cette année dont les profits seront reversés à l’association lyonnaise "La Flamme de la Vie" offrant des loisirs et organisant des séjours aux enfants et jeunes malades des hôpitaux de la région. "Le but va être de faire un jeu de lumière sur scène. Ce côté des lumières a aussi un rapport avec la Fête des Lumières qu’il y a chaque année à Lyon", explique Léonie De Oliveira, membre de l’association Défile & Rêve.

Plusieurs créateurs locaux ont accepté de participer à l’évènement à l’exemple du couturier lyonnais Morgan Kirch. Les onze étudiantes espèrent faire aussi bien que le défilé de l’année dernière ayant réuni 420 personnes avec au bout un chèque de 8000 euros pour les enfants malades. Des places sont encore disponibles.