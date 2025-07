La lyonnaise Marion Delespierre sélectionnée pour les Championnats du monde de trail

Marion Delespierre disputera les prochains Championnats du monde de trail au mois de septembre à Canfranc en Espagne. La liste des Bleus sélectionnés pour la compétition a été dévoilée cette semaine

La traileuse lyonnaise aura le même objectif qu’en 2023, à savoir un titre de championne du monde de trail long décroché en un peu plus de 11 heures et 22 minutes (87 km et plus de 6000 mètres de dénivelé). La rédaction de Lyon Femmes avait d’ailleurs l’occasion de rencontrer celle qui est aussi médecin du sport au centre médico sportif de Gerland et à la Clinique de la Sauvegarde.

"Ce son 5 à 6 entraînements par semaine. C’est quasi tous les jours. La semaine, ce sont plutôt des entraînements assez courts à midi ou le soir après le cabinet. Le week-end, c’est là où je dois un peu plus charger avec des sorties plus longues", nous racontait Marion Delespierre qui est depuis devenue maman d’un petit garçon prénommé Léon.

La licenciée de Tête d’Or Runners retrouve dans la sélection tricolore pour le trail long une autre athlète de la région lyonnaise, Anne-Cécile Thévenot du Décines Meyzieu Athlétisme.