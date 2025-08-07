Quand une Lyonnaise veut faire redécouvrir l’Histoire dans les boîtes aux lettres

"Un moment qui déconnecte les gens de leur téléphone et qui les encourage à se reconnecter à notre culture et à notre histoire." Telle est la promesse de Caroline Munier. Cette trentenaire lyonnaise a lancé l’Atelier des Lettres, un concept qui permet de recevoir chaque mois des lettres accompagnées d’explications et de surprise sur des personnages historiques. Une idée venue après avoir envoyé des cartes postales à ses proches lors de voyages. "J’ai vu la joie que ça leur apportait", confie la jeune femme. "Maintenant dans nos boîtes aux lettres, on reçoit principalement de la publicité et des factures", ajoute-t-elle.

Pour la première collection de l’Atelier des Lettres, Caroline Munier a décidé de se consacrer à la vie de Victor Hugo. "Ce n’est pas simplement l’écrivain des Misérables comme on l’apprend à l’école. Derrière ça, il y avait un père, un mari, un ami, un amant… Quelqu’un qui a été endeuillé toute sa vie par la mort de sa fille", explique-t-elle mettant en avant "une expérience qui redonne le plaisir de recevoir du courrier et qui fait redécouvrir l’Histoire autrement". Un important travail de recherche a été mené pour cette collection, notamment au sein des Archives de Paris. "Je veux casser ce truc-là d’apprendre toujours via nos téléphones, de s’échanger des messages via Whatsapp ou Instagram et passer un moment loin des écrans", assure la Lyonnaise.

D’autres collections d’un an sont prévues avec par exemple le peintre Vincent Van Gogh ou encore l’écrivaine Olympe de Gouges au cœur des lettres envoyées et fabriquées à Lyon.