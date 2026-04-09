Une friperie éphémère et solidaire à Lyon au profit des animaux

Une friperie pas comme les autres a ouvert ses portes cette semaine du côté du 3e arrondissement de Lyon. Il s’agit de la seconde édition de l’évènement "Truffes & Fripes" organisée par l’association Kiweeto dont l’objectif est de permettre de mettre en lien des familles d’accueil bénévoles et des associations de protection animale afin de venir en aide aux animaux abandonnés. Cette dernière a été fondée par Manon Stubbe, une jeune Lyonnaise très engagée dans cette cause.

Le rendez-vous est donné jusqu’à ce samedi 11 avril au Café Ambrosia situé rue Vendôme. Au programme : une grande vente de fripes à prix mini dont les bénéfices seront reversés à Kiweeto, des artistes qui viendront présenter leurs créations mais également des animations.

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