Une Lyonnaise lance le Airbnb des animaux abandonnés

C’est l’idée de Manon Stubbe, une jeune Lyonnaise, qui a lancé l'association Kiweeto pour mettre en lien familles d’accueil bénévoles et associations de protection animale, afin de venir en aide aux animaux abandonnés.

Tout a commencé il y a un an et demi, lorsqu’elle s’est donné un défi : créer une solution pour faciliter l’hébergement temporaire des animaux en attente d’adoption. Un enjeu crucial, notamment en période estivale où les abandons se multiplient.

Grâce à Lyon Start’Up puis à l’incubateur Starthep, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, Manon a pu structurer son projet et le faire grandir.

Face au manque de places dans les refuges, certains n’ont même pas de box, d’autres sont déjà saturés, les familles d’accueil deviennent indispensables. Les animaux pris en charge sont pour la plupart abandonnés, mais certains font aussi l’objet de réquisitions judiciaires en attendant une décision de justice.

“La grande majorité des associations cherchent leurs familles d’accueil via des groupes Facebook, qui sont des outils pratiques et largement utilisés. Cependant, ces solutions restent limitées pour centraliser et simplifier la gestion des besoins spécifiques à l’accueil temporaire", explique Manon.

Aujourd’hui, plus de 400 familles sont déjà inscrites dans la base de données de l’association, prêtes à ouvrir leur foyer à un animal dans le besoin. Une cinquantaine d’associations partenaires, parmi lesquelles la Fondation Assistance aux Animaux, Tilka ou encore Défense de l’Animal, peuvent ainsi consulter cet annuaire pour trouver la famille idéale selon différents critères : localisation (la plateforme couvre toute la France), présence d’enfants, d’autres animaux, etc.

Ces filtres sont précieux, notamment quand le passé de l’animal est inconnu ou potentiellement difficile, afin d’assurer un bon placement.

"Si aucune des personnes inscrites dans notre annuaire ne correspond aux critères, nous publions une annonce sur le site Kiweeto.com afin de trouver une famille adaptée aux besoins spécifiques de l’animal", poursuit-elle.

Déjà une trentaine d’animaux ont pu être accueillis temporairement avant de trouver une famille définitive. Une belle réussite pour cette initiative qui permet aussi aux familles de tester la cohabitation avec un animal, avant de s’engager sur le long terme.

Une application mobile est en cours de développement, avec un lancement prévu à l’automne.