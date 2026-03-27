A Lyon, les Apéro Filles font de la place aux Apéro Femmes

"Il y a une vraie demande." L’idée trottait dans la tête de Marguerite Balas depuis plusieurs années. Elle est aujourd’hui sur le point de se concrétiser. La fondatrice des Apéro Filles, cercle exclusivement féminin ayant vu le jour en 2018 à Lyon et proposant des nombreux événements à ses adhérentes, a décidé d’élargir sa cible. Alors que le concept ne proposait jusqu’à maintenant que des rencontres et des sorties pour les femmes âgées de 25 à 40 ans, il va désormais proposer des Apéro Femmes destinés aux femmes de 45 à 59 ans.

Le lancement est prévu ce dimanche 29 mars à l’occasion du coup d’envoi des abonnements. "L’idée est de vraiment reprendre tous les codes des Apéro Filles, la même application, les mêmes activités, le même ADN et les mêmes valeurs. On a juste décalé la cible", assure Marguerite Balas. L’abonnement permettra d’avoir accès à l’agenda des Apéro Femmes, notamment à une soirée de lancement le 9 avril prochain au bar La Bohème dans le 6e arrondissement de Lyon.

"Il y a plein de choses que l’on veut creuser avec ce nouveau concept et qu’on ne proposait pas actuellement pour les Apéro Filles comme la vie après les enfants partis de la maison ou la ménopause avec un évènement dédié au sujet", précise Marguerite Balas.

Pas question pour autant de faire deux groupes séparés. Des rencontres et des activités communes sont prévues. "Ce qu’il y a de plus riche est de rencontrer des personnes pas forcément de nos âges, de nos milieux, de nos opinions politiques", tient à rappeler la fondatrice des Apéro Filles dont le concept est actuellement présent à Lyon mais également à Toulouse, Montpellier, Marseille et Rennes. "Pour les Apéro Femmes, l’idée est de voir comment ça se passe à Lyon et de le développer dans les autres villes ensuite", assure Marguerite Balas qui veut aujourd’hui faire encore plus connaître son cercle féminin avec "des événements plus immersifs pour faire vivre de nouvelles expériences". Des ouvertures sont également envisagées à Lille et à Annecy.