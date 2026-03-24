Les adeptes du centre commercial Westfield Part-Dieu ont peut-être aperçu ce week-end une toute nouvelle boutique. Pas vraiment un nouveau magasin puisqu’il s’agit d’une réouverture après des travaux.

La célèbre marque de maquillage MAC Cosmetics accueille en effet à nouveau ses clients depuis ce samedi. "La boutique adopte le Red Concept, nouvelle signature architecturale de MAC. Dominé par le rouge iconique de la marque, ce design audacieux associe lignes contemporaines, matériaux premium et mobilier sur-mesure", indique MAC Cosmetics dans un communiqué.

"Pensé comme un véritable espace d’expression artistique, ce concept transforme la visite en une expérience immersive où le digital, l’expertise des maquilleurs et l’interaction avec les produits occupent une place centrale", ajoute la marque qui compte plus de 668 000 abonnés sur Instagram.