Près de Lyon : les premières enseignes des Nouvelles Galeries Bron dévoilées

Tel est l’objectif principal des Nouvelles Galeries Bron qui doivent ouvrir leurs portes en septembre prochain avec au bout pour les clients 37 000 m² de surface commerciale et 1 800 places de parking. Le groupe Citynove est à l’origine de ce projet qui s’inspire du modèle des Nouvelles Galeries Annecy.

La première étape des Nouvelles Galeries Bron avait vu le magasin des Galeries Lafayette Bron être totalement rénové et accueillir les visiteurs en octobre 2024. Il faudra encore attendre six mois avant de découvrir l’aboutissement de la totalité de ce projet colossal. Les premières enseignes de ce nouveau centre commercial de l’agglomération lyonnaise viennent d’ailleurs d’être dévoilées.

Il sera notamment possible d’y retrouver la salle de sport On Air Fitness ou encore l’enseigne discount danoise Normal déjà bien implantée à Lyon et dans le Rhône. Une pharmacie verra également le jour tout comme une boutique du chocolatier lyonnais Voisin. Il y aura aussi des restaurants avec Pokawa, B&W Burger, Berliner, la sandwicherie lyonnaise Faiparla et le traiteur italien Casa Risi. D’autres noms d’enseignes devraient être prochainement révélés puisque ce sont 80 commerces qui sont annoncés au sein des Nouvelles Galeries Bron.