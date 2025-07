La première plateforme de livraison de repas pour chiens imaginée par une Lyonnaise

"Je commençais à en avoir marre d’avoir toujours un paquet de croquettes qui finissait par empester dans mon sac." L’idée de Barkette trottait dans la tête d’Ornella del Prado "depuis un sacré bout de temps". La Lyonnaise de 30 ans a officiellement lancé en avril dernier la première plateforme de livraison de repas pour chiens à domicile mais également en terrasse. "La meilleure décision que j’ai jamais prise", confie-t-elle.

Passionnée de cuisine et amoureuse des animaux, la jeune femme n’a pas manqué de s’inspirer de ses propres besoins avec son chien Loki. "On l’emmène tout le temps avec nous mais ce n’est pas évident de pouvoir nourrir son chien n’importe où." Barkette a été non seulement l’occasion d’apporter une réponse à ce problème mais aussi d’en faire un nouveau métier pour Ornella del Prado. "Ça me ravit énormément de cuisiner, de prendre soin des chiens et de créer des moments avec leurs propriétaires", glisse-t-elle dans un sourire.

A l’image d’Uber Eats ou Deliverro, Barkette propose des repas frais livrés à vélo-cargo pour nos amis à quatre pattes. "Ce sont des plats sur-mesure avec un formulaire à remplir pour connaître la race, le poids ou encore la taille du chien." Comptez entre 6 et 8 euros la barquette fabriquée dans la cuisine d’un restaurant du 3e arrondissement. "J’ai le droit de travailler des produits de l’alimentation dédiés aux animaux dans une cuisine humaine parce que je ne travaille aucun sous-produit animal", explique-t-elle. La livraison est possible tous les jours à domicile mais également en terrasse du mercredi au samedi de 17h à 22h en une vingtaine de minutes après la prise de la commande. Un abonnement mensuel à partir de 24 euros est aussi proposé avec une ou deux barquettes par semaine. "Il y a aujourd’hui clairement l’envie de nourrir toujours et encore mieux son animal", résume Ornella del Prado.

Ce qui plaît aujourd’hui le plus aux utilisateurs de Barkette, c’est le service évènementiel de la plateforme avec des gâteaux d’anniversaire pour permettre aux chiens de passer une année supplémentaire de la plus gourmande des façons. "Ça représente 50% des commandes. Il y a aussi une partie amusement et confort pour montrer son affection à son chien", insiste Ornella del Prado qui envisage de développer Barkette dans d’autres villes françaises. Pour le plus grand bonheur de nos toutous !

