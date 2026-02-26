A Lyon, un flan pâtissier vendu au profit de la lutte contre les cancers féminins

Gourmandise et solidarité ne vont faire qu’un le temps d’une vente éphémère à Lyon. Le chef Christian Têtedoie et le chocolatier Voisin ont décidé de s’associer le temps d’une création gourmande dont les bénéfices seront reversés à l’association lyonnaise Courir pour elles engagée dans la lutte contre les cancers féminins.

Il s’agit d’un flan pâtissier réalisé à partir d’un chocolat Chuao (76%) du Vénézuéla avec une pâte sablée chocolat aux éclats de flocons d’avoine caramélisés au miel de lavande. Ce dernier ne sera vendu que durant deux jours : ce vendredi 27 et ce samedi 28 février dans les boutiques Voisin de la rue de la République, Vitton et Tassin-la-Demi-Lune.

"La gourmandise devient solidaire. On compte sur vous", affirme sur son compte Instagram le chef Christian Têtedoie qui précise que le flan pâtissier sera disponible dès le mois de mars au Bistrot Têtedoie.