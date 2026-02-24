Distribuée par une entreprise lyonnaise, la marque Diddl annonce une collection surprise

La marque Diddl fait à nouveau parler d’elle en ce début d’année 2026. La célèbre souris, star des cours de récréation dans les années 2000, a fait son retour l’automne dernier avec des journaux intimes, des stylos, des trousses, des boîtes à bijoux sans oublier des peluches.

Relancée et distribuée par la PME lyonnaise Kontiki, la marque Diddl n’a pas encore dit son dernier mot. En ce début d’année 2026, elle sort une capsule surprise composée de stylos, de carnets et de ses incontournables blocs parfumés. "Cette collection a été imaginée pour faire patienter la communauté jusqu’à la prochaine sortie prévue dans les prochains mois", explique Kontiki.

"La disparition de la mention "Diddl is back", le retour des blocs détachables, les dessins agrandis : rien n’est laissé au hasard. Chaque évolution est issue des échanges avec la communauté sur les réseaux sociaux et lors de la relance 2025", est-il également indiqué.

Basée à Dommartin dans l Rhône, la société Kontiki prévoit également "d’autres univers, formats et surprises" tout au long de l’année 2026 "confirmant l’installation pérenne de Diddl dans le paysage papeterie & lifestyle".