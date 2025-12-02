Quand Mayane (Un p’tit truc en plus) vient rendre visite aux élèves de la Star Academy

Des invités pas comme les autres au château de la Star Academy. Comme le montrent les images de l’émission diffusée sur TF1+, les élèves ont reçu ce mardi une nouvelle visite surprise à l’approche de leur prochain prime prévu ce vendredi sur le thème des comédies musicales.

Mayane et Christophe Licata, couple phare de la dernière saison de Danse avec les stars, ont rencontré les académiciens dans le cadre d’une masterclass inédite. La comédienne villeurbannaise révélée par le film Un p’tit truc en plus et le danseur ont ainsi donné un cours de salsa. "Rien à dire ? T’es timide, tu les trouves beaux ! Je la connais par cœur", a commencé par dire Christophe Licata à Mayane. Cette dernière a aussitôt réagi devant les élèves. "Arrête ! T’es chiant ! Non arrête", a répondu la jeune femme visiblement intimidée. "Elle fait ça, dans cinq minutes, vous ne la reconnaissez pas. C’est-à-dire que Beyoncé elle peut partir à la retraite, on a Mayoncé les gars", a ajouté Christophe Licata dans un sourire.

Mayane a également eu l’occasion de parler aux académiciens de l’association 21 Rêves dont elle deviendra la toute première marraine avec l’objectif de "faire briller les personnes porteuses de Trisomie 21".