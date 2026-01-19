Danse avec les stars : on sait qui sera le partenaire de Laure Manaudou 

L’émission Danse avec les stars s’apprête à faire son grand retour. Le rendez-vous est donné dès ce vendredi 23 janvier à partir de 21h10 sur TF1. L’occasion de retrouver les nouveaux candidats de cette saison 15.

Les téléspectateurs pourront notamment découvrir les premiers pas de danse de Laure Manaudou. L’ex-nageuse née à Villeurbanne foulera le parquet un an après son frère Florent qui avait atteint la finale de la compétition avec sa partenaire Elsa Blois.

On connait d’ailleurs depuis ce lundi l’identité du danseur de Laure Manaudou pour cette nouvelle saison de Danse avec les stars. Il s’agit de Christian Millette qui fait son retour dans le programme après avoir été le partenaire de Caroline Margeridon, Vaimalama Chaves ou encore Liane Foly.

De quoi réjouir les fans du programme qui ont hâte de voir ce que donnera le couple sur le parquet de Danse avec les stars.

A noter également la participation cette année du présentateur lyonnais et spécialiste des têtes couronnées Stéphane Bern associé à la danseuse Calisson Goasdoué.