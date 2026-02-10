Votre année 2026 ?

On va changer de laboratoire et ouvrir une quatrième boutique. La Petite Ferme va grandir d’un coup. Ce sera une année de challenges car chaque nouvelle ouverture est un défi. C’est aussi pour ça qu’on est entrepreneur car on fait avec nos doutes, nos forces et nos intuitions et moi j’ai l’intuition qu’on peut aller encore plus loin. En parallèle de mon activité, je suis auteure de romans policiers. Mon deuxième roman sera publié en avril prochain !

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Une femme qui choisit qui elle est et comment elle veut vivre, avec la liberté de décider pour elle-même.

A Lyon, j’adore ?

Lyon pour son esprit de "village dans une grande ville", sa gastronomie et sa façon de vivre, simple et chaleureuse.