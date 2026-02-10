Évènements

"On va ouvrir une quatrième boutique" : Marion Cabrol (La Petite Ferme) fait partie des Lyonnaises de 2026
La rédaction de Lyon Femmes crée de nouveau l’évènement en ce début d’année 2026 en mettant à l’honneur les Lyonnaises qui vont faire l’année à venir. C'est le cas de Marion Cabrol, co-fondatrice de La Petite Ferme.

Votre année 2026 ?

On va changer de laboratoire et ouvrir une quatrième boutique. La Petite Ferme va grandir d’un coup. Ce sera une année de challenges car chaque nouvelle ouverture est un défi. C’est aussi pour ça qu’on est entrepreneur car on fait avec nos doutes, nos forces et nos intuitions et moi j’ai l’intuition qu’on peut aller encore plus loin. En parallèle de mon activité, je suis auteure de romans policiers. Mon deuxième roman sera publié en avril prochain !

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Une femme qui choisit qui elle est et comment elle veut vivre, avec la liberté de décider pour elle-même.

A Lyon, j’adore ?

Lyon pour son esprit de "village dans une grande ville", sa gastronomie et sa façon de vivre, simple et chaleureuse.

