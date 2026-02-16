Formée à Lyon, cette footballeuse va participer à l’émission "Mariés au premier regard"

La saison 10 de Mariés au premier regard sera diffusée à partir du 23 février sur M6. Le principe de l’émission reste le même : les candidats se rencontrent le jour de leur mariage après avoir passé des tests permettant d’établir un degré de compatibilité.

Parmi les personnes à la recherche du grand amour cette saison, on retrouvera Estelle Laurier. Née à Bron dans le Rhône, cette jeune femme de 26 ans occupe actuellement le poste de défenseure au sein de l’OGC Nice, club de Seconde Ligue. La footballeuse est notamment passée par le FC Chaponnay-Marennes, l’académie de l’OL, le club de Metz ou encore l’université de Wake Forest aux États-Unis.

"Il est temps pour moi de vous annoncer une nouvelle assez spéciale… et unique. J’ai eu la chance de vivre une expérience hors du commun en participant à Mariés au premier regard – saison 10. Ce n’était pas une décision prise à la légère… j’ai toujours consacré ma vie au football et il était temps pour moi de trouver un équilibre entre ma carrière sportive et mon rêve de mariage", a-t-elle déclaré dans un post ce dimanche soir sur ses réseaux sociaux.

"Dans la vie, il y a des opportunités qu’il faut oser saisir pour avancer et pouvoir réaliser ses rêves. Alors j’ai choisi de faire confiance à l’inconnu, de croire à la science mais surtout de croire en l’amour", précise-t-elle.

Les téléspectateurs pourront découvrir l’aventure vécue par Estelle Laurier dès le lundi 23 février sur M6. La footballeuse aura notamment comme parrain durant cette émission un certain… Yannick Noah.