Cette marque de prêt-à-porter ferme son dernier magasin présent à Lyon

Elle va fermer sa deuxième boutique présente à Lyon. La marque de prêt-à-porter G-Star Raw s’apprête à quitter la capitale des Gaules. Son dernier magasin installé rue de Brest dans le 2e arrondissement n’accueillera plus de clients dès le 1er mars 2026, rapportent nos confrères d’Actu Lyon.

La boutique de la Presqu’île est actuellement en liquidation totale alors que la société filiale de l’enseigne hollandaise spécialisée dans le jean a été placée en liquidation judiciaire.

Un premier magasin de G-Star Raw avait ouvert en février 2024 du côté du pôle de commerces et de loisirs de Confluence… mais avait fermé ses portes en 2025 à peine un an après son ouverture.

Reste désormais à savoir quelle enseigne prendra la place de cette boutique qui n’est pas la première a fermé en Presqu’île ces derniers mois.