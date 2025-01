La villeurbannaise Mayane-Sarah El Baze rejoint le casting de Danse avec les Stars

Après Florent Manaudou, Adil Rami, Lenie Vacher, Charlotte de Turckheim, Eve Gilles et Sophie Davant, un nouveau nom du casting de la prochaine édition de Danse avec les Stars a été dévoilé ce lundi soir.

Il s’agit de Mayane-Sarah El Baze révélée par la comédie Un p’tit truc en plus ayant fait plus de 10 millions d’entrées au box-office en 2024. Il faut dire que la Villeurbannaise est une passionnée de danse ; une activité qu’elle ne manque pas de partager sur ses réseaux sociaux. Mayane-Sarah El Baze avait eu l’occasion de se confier à la rédaction de Lyon Femmes. "Mon rêve le plus fou serait d’être égérie d’une grande marque", avait assuré la jeune femme déjà vue dans les séries HPI, J’irai au bout de mes rêves et Handigang.

Mayane-Sarah El Baze fera-t-elle sensation dans Danse avec les Stars ? Réponse d’ici quelques semaines...