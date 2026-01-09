Café Mio, un nouveau lieu au concept inédit imaginé par deux Lyonnaises

Un nouveau concept inédit à Lyon : écrire une lettre pour soi ou pour un proche qui sera envoyée dans un an ou plus. En se promenant le long des quais de Saône, cette adresse originale a attiré notre attention : Café Mio. Ici, l’expérience invite à l’introspection. On peut venir boire seulement un café, ou rédiger une lettre qui sera envoyée à une date choisie entre 2026 et 2028. C’est le projet de Sonia et Mélanie, deux amies qui rêvaient d’ouvrir un café mêlant leur passion pour la culture et l’art.

Pour 15 euros, le forfait comprend le choix d’une carte parmi une sélection d’une dizaine de modèles illustrées par de jeunes artistes, une enveloppe colorée, un sticker, ainsi qu’une boisson. Une fois la sélection faite, les clients s’installent à l’étage pour écrire leur lettre, dans un espace à l’atmosphère intimiste. L’ensemble du mobilier, chiné en brocante et dans des boutiques de seconde main, donne au lieu une identité chaleureuse et authentique.

De notre côté, nous avons choisi de s’écrire une lettre pour décembre 2026, histoire de faire le point sur l’année passée et se souhaiter du bonheur pour la suite. Après avoir rempli notre carte, on passe à la dernière étape symbolique : sceller la lettre à l’aide d’un cachet de cire, puis la déposer dans la case correspondant à sa date d’envoi !

Café Mio est le deuxième café à lettres de France. Le concept, originaire de Corée du Sud, avait déjà été brièvement mis en lumière à Lyon lors du pop-up Hôtel Mahfouf x Tinder, porté par Léna Situations.

Sonia et Mélanie souhaitent aller plus loin en développant des ateliers culturels comme de la broderie sur carte ou la correspondance sur photographie. Le lieu accueille également des expositions temporaires sur les murs de l’étage. Actuellement, c’est l’artiste Héloïse Peron qui y présente son travail. À travers ce rituel d’écriture, Café Mio transforme un geste simple en une véritable parenthèse hors du temps.

Z.B.