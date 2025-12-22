5 idées cadeaux de dernière minute à trouver à Lyon pour Noël

A quelques jours de Noël, il est temps de finir les cadeaux que l’on retrouvera sous le sapin. Si vous n’avez pas encore eu le temps de commencer, la rédaction de Lyon Femmes vous donne quelques idées de dernière minute.

Le pass MIAM 2026 d’Audrey de Praline et Rosette et Cyril Montégu

C’est le cadeau parfait pour les gourmands. Découvrir Lyon tout en se régalant : tel est le principe du pass MIAM imaginé par Audrey Marcelino, la fondatrice des balades gourmandes Praline et Rosette. La jeune femme a décidé une nouvelle fois de s’associer à l’influenceur food Cyril Montégu pour imaginer ce carnet gourmand avec au bout 17 adresses lyonnaises et 17 dégustations possibles. A noter que cette année, le pass devient également un jeu de piste pour peut-être gagner un repas pour 2 personnes chez Paul Bocuse. Plus d’informations ici

Le jeu de société lyonnais Flip 7

A Noël, on va forcément jouer à des jeux de société. Autant choisir un jeu de société lyonnais. Ça tombe bien puisque l’éditeur lyonnais Catch Up Games propose un nouveau jeu de cartes ultra-simple, fun et surtout addictif. Parfait pour les soirées en famille ou entre amis, Flip 7 repose sur une règle simple : les joueurs décident à chaque tour de tirer une carte pour accumuler des points, ou de s’arrêter là. S’ils tombent sur un numéro qu’ils ont déjà… ils perdent la manche. Plus d’informations ici

Tote bag vadrouille Lyon

On a toujours besoin d’un sac. C’est encore mieux s’il s’agit d’un tote bag mettant Lyon à l’honneur. Bonne nouvelle puisqu’Atelier Coton propose en partenariat avec la Ville de Lyon plusieurs tote-bags à l’effigie de la capitale des Gaules. A la rédac, on a eu un coup de cœur pour le cabas vadrouille parfait pour aller faire du shopping à travers les rues de Lyon. Plus d’informations ici

Carré de soie de la Maison Malfroy

C’est l’accessoire chic et tendance du moment. Un foulard en soie parfait pour l’hiver. La maison de soierie lyonnaise Malfroy en propose de nombreux plus colorés les uns que les autres. Mention spéciale pour la collection imaginée autour de l’univers du célèbre sorcier Harry Potter. Plus d’informations ici

Carnet coloriage de Lyon d’Émilie Ettori

C’est la boutique à ne pas louper si vous passez du côté du Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Celle de l’illustratrice lyonnaise Émilie Ettori connue pour ses dessins de villes d’un point de vue aérien. Des créations qui prennent vie sur des affiches, des carnets ou encore de la papeterie. Des cadeaux parfaits pour les amoureux de Lyon. On a eu un petit coup de cœur pour le carnet de coloriage à peindre. Plus d’informations ici