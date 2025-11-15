Le défi du Mont-Blanc pour une entrepreneuse lyonnaise

L’entrepreneure lyonnaise est l’une des héroïnes du documentaire Objectif Mont Blanc dont la diffusion est prévue au mois de décembre au Grand Rex à Paris. Bien plus qu’une ascension pour la jeune femme, presque une renaissance.

"Un défi pour me reconnecter à mes émotions et à mon corps mais aussi un objectif physique pour me remettre en selle." Fin septembre, Élise Postil a réalisé l’ascension du Mont Blanc avec quatorze autres entrepreneurs dans le cadre du documentaire Objectif Mont Blanc. Ce dernier est réalisé par Hugo Bentz et sera diffusé en avant-première au Grand Rex de Paris le 4 décembre puis gratuitement sur YouTube. "J’ai trouvé le parallèle entre entreprenariat et ascension criant de vérité. Il faut le faire petits pas après petits pas. Dans la vie, on n’a pas le choix que d’avancer. Autant le faire en réalisant des choses qui nous font vibrer, qui nous élèvent, qui nous font aller vers des sommets et déplacer des montagnes", assure la co-fondatrice de la marque de beauté Twenty DC.

Le groupe était donc composé de quinze entrepreneurs de tous les horizons, de neuf guides ainsi que de toute une équipe de tournage, notamment Mathis Dumas qui fut chargé de production dans le cadre du projet d’ascension de l’Everest du youtubeur Inoxtag (ayant également fait l’objet d’un documentaire). En tout une trentaine de personnes. Deux jours d’acclimatation et d’apprentissage ont été nécessaires avant le grand départ. "Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. C’est une ascension au mental. Je n’avais fait qu’un seul vrai entraînement avec l’ascension du Kilimandjaro l’été dernier lors de mon voyage de noces", confie l’entrepreneuse. "J’ai une to-do-list des choses que je veux faire dans ma vie et gravir le Mont Blanc en faisait partie. C’est un défi qui m’a tout de suite parlé même si au moment où j’ai reçu la proposition j’étais un peu diminuée physiquement", poursuit-elle.

Avant le Mont Blanc, le chemin n’a en effet pas été tout rose pour Élise Postil. Il faut tout d’abord remonter à janvier 2022, année de naissance de Hilo, sa première marque de beauté co-fondée avec son amie Margaux Brunel. L’objectif pour les deux jeunes femmes étaient alors de rendre la cosmétique personnalisée accessible à tous. "L’idée était qu’on pouvait personnaliser son soin en fonction de ses besoins avec des petites capsules d’actifs", complète l’entrepreneuse fière de cette marque. "Mais malheureusement parfois les planètes ne sont pas toujours très bien alignées… Margaux et moi avons eu des gros coups durs de la vie. Tout s’est mis à dégringoler d’un coup. Les mauvaises nouvelles sont arrivées en cascade comme c’est souvent le cas", poursuit-elle.

Élise Postil apprend en mars dernier être atteinte d’un cancer gynécologique rare. Les deux jeunes femmes décident "à contre cœur" de mettre fin à l’aventure Hilo au printemps dernier afin de prendre soin d’elles. "Le cancer n’est pas un long fleuve tranquille mais je suis sur la bonne voie. Quand la santé nous rattrape, on relativise", confie aujourd’hui l’entrepreneuse. "Ça m’a permis de repartir d’une page blanche mais avec tous les apprentissages réalisés avec Hilo. J’ai eu une énergie nouvelle après avoir pris le temps de me soigner." Ce nouveau chapitre, Élise Postil a décidé de l’écrire avec Twenty DC aux côtés de Maxime Barret, co-fondateur et ami d’école. "Sa vision de la beauté me plaisait. On a associé nos deux expertises, la sienne autour de la protéine de collagène et la mienne autour du secteur de la beauté." L’entreprise veut faire du collagène un allié du quotidien pour prendre soin de la peau, des articulations, "du bien-être et de la santé des femmes de manière générale". "On a commencé par le collagène et on est train de développer toute une gamme de nutricosmétiques pour aller plus loin", affirme Élise Postil dont la ligne directrice est de "permettre aux gens de se faire du bien et d’être mieux dans leur corps". Une façon de mettre son expérience personnelle au service des autres.

Un proverbe tibétain dit : "Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper". Après le Mont Blanc, ce sont aujourd’hui d’autres sommets qui attendent l’entrepreneuse plus résiliente que jamais. "Ce défi a en tout cas prouvé que j’étais à nouveau capable de faire des choses que je ne pensais pas et ça m’a fait beaucoup de bien."

A.D.