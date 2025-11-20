Deux oncologues lyonnaises relèvent le défi du Raid Amazones

Marielle Le Bon et Nadège Corradini, respectivement 39 et 52 ans et toutes les deux oncologues à Lyon, s’envoleront dans quelques jours pour la Thaïlande. C’est dans ce pays, plus précisément au nord de Bangkok, que se déroulera l’édition 2025 du Raid Amazones, un raid 100% féminin fondé en 2001 par l’animateur de télévision Alexandre Debanne.

Elles seront cette année 291baroudeuses à relever cette aventure constituée d’épreuves sportives à l’exemple du trail, du VTT, du canoë, du tir à l’arc ou encore de la course d’orientation. Des épreuves qui se dérouleront le matin puisque les secondes parties de journée seront dédiées à des rencontres avec les populations locales ainsi qu’à des échanges culturels.

Marielle Le Bon et Nadège Corradini formeront le binôme baptisé "Sophie Hope & Breath", un nom faisant référence à Sophie, la sœur de Marielle décédée d’un cancer du poumon. "J’avais envie d’un défi sportif pour lui rendre hommage. Nadège a tout de suite été partante", explique l’oncologue aux Hospices Civils de Lyon. Devenues amies à l’hôpital, les deux femmes veulent avant tout "partager un bon moment de sport dans un autre pays".

Afin de se préparer à cette aventure pas comme les autres, Marielle Le Bon et Nadège Corradini ont notamment passé une semaine de vacances ensemble cet été tout en poursuivant leur pratique du crossfit ou encore du trail. "On a hâte", confient les deux médecins particulièrement soutenues par leurs collègues. Elles ont d’ailleurs lancé une page Instagram sur cette première participation au Raid Amazones où les deux oncologues évoquent leur préparation, sensibilisent au cancer du poumon chez les femmes et parlent des associations ALK+ROS 1 et A chacun Son Everest qu’elles soutiennent.